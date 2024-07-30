Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe turu galibiyetle aldı! /30 Temmuz 2024 23:22

Fenerbahçe turu galibiyetle aldı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi evinde ağırladığı Lugano'yu 2-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skor ile bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski kaydetti.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Lugano maçın 7. dakikasında Belhadj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertli takım 90+3. dakikada Szymanski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ RAKİBİ LİLLE

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Bir üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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