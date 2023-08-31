Fenerbahçe, Twente'yi tek golle geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk maçın 11’ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Kent, Batshuayi’nin yerine Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dzeko’ya görev verdi. İsmail Kartal, Twente maçına şu 11’le çıktı: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.





UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Twente’ye konuk olan Fenerbahçe, ikinci yarıda penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Kadıköy’deki ilk maçı 5-1 kazanan sarı lacivertliler, Konferans Ligi’nde grup aşamasına yükselmeyi başardı.Twente’nin baskılı oyunu ile başlayan maçın ilk yarısında 7 sarı kart gösterildi. Hakem Fabio Maresca, sarı kartlarının 5’ini Fenerbahçeli oyunculara, 2 tanesini de Hollanda ekibine gösterdi. Golsüz ve gergin sona eren ilk yarının ardından, Twente’nin etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti.İki topu direkten dönen Hollanda temsilcisinin kilidini, oyuna sonradan giren Joshua King çözdü. Kendi yarı sahasında aldığı topla Twente ceza sahasına kadar kesintisiz bir koşu yapan King, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Vuruşu kullanan Edin Dzeko, 72. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren isim oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe zorlu deplasmandan 1-0’lık skorla ayrıldı. Konferans Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe’nin rakipleri, cuma günü yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.Fenerbahçe, Twente maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor mücadelede yer almadı.Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadyumu’na geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken, stadyum önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stadyum çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın sahaya çıkışı sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.Öte yandan bazı Fenerbahçe taraftarları, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Twente’de ilk maçta kırmızı kart gören Youri Regeer cezalı; Mees Hilgers ile ilk maçta forma giymeyen Joshua Brenet, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.Joseph Oosting sahaya şu 11’le çıktı: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Ugalde, Vlap.