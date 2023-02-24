Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan play-off turunun ardından son 16 turu heyecanı çekilen kurayla başladı. Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan takımların direkt olarak yükseldiği turda ev sahibi takımlar ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.





Temsilcimiz Fenerbahçe de grubunu lider tamamlayıp play-off turunu pas geçerek direkt olarak son 16 takım arasına kaldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.





AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla – Fenerbahçe

Manchester United – Real Betis

Shakhtar Donetsk – Feyenoord

Union Berlin – US Gilloise

Roma – Real Sociedad

Juventus – Freiburg

Sporting – Arsenal

Bayer Leverkusen – Ferencvaros

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçını 9 Mart’ta İspanya’da Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda, rövanş mücadelesini ise 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak.









SEVILLA’YI ELEYİP ÇEYREK FİNALE ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Sevilla ile karşılaşmıştı. Temsilcimiz, İstanbul’da rakibini Kezman, Lugano ve Semih Şentürk’ün golleriyle 3-2 mağlup etmişti.





Fenerbahçe, İspanya’daki rövanşta ise ilk 9 dakikada yediği 2 golle şokla maça başlasa da Deivic’in 79. dakikada attığı golle skoru 3-2 yapıp maçı uzatmalara taşımıştı.





Çeyrek finalisti belirleyen ise penaltılar oldu. Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel kurtardığı penatılarla birlikte takımının 3-2’lik kurmasında büyük pay sahibi olmuştu.





Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea’ye elenmişti.





KÖTÜ SEZON GEÇİRİYORLAR

Bu sezon İspanya La Liga’nın 22. haftasını 25 puanla 12. sırada tamamlayan Sevilla, deplasmanda oynadığı 11 lig maçının sadece 2’sini kazanıp 10 puan topladı.





Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Dortmund’un arkasında 3. olan ve tek galibiyetini iç sahada Copenhagen’e karşı olan İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi’ni 6 kez kazanma başarısı gösterdi.





Jorge Sampaoli’nin çalıştırdığı Sevilla’nın kadrosunda Telles, Marcao ve Fernando gibi tanıdık isimler yer alıyor.





FİNAL MACARİSTAN’DA

UEFA Avrupa Ligi’nde final 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.