Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi /18 Ağustos 2021 20:07

Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği 23 kişilik kadroda Samatta ile yeni transferler Caulker, Min-Jae, Burak Kapacak yer almadı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

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UEFA'da yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takımda santrafor Mbwana Samatta ile yeni transferler Steven Caulker ile Kim Min-Jae UEFA listesinde yer almadı.

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia kadroda bulunurken, diğer sakat oyuncu Dimitris Pelkas kadroya alınmadı.Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti ve Nabil Dirar da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zach, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.
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