Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında tam 6 gol vardı /09 Ağustos 2022 00:54

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor 3-3 berabere kaldı.

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Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 19 dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan gelen golüyle 1-0 öne geçti.

HangiKredi Ümraniyespor bu gole 29. dakikada Glumaç ile karşılık verdi: 1-1

İlk yarının uzatma dakikalarında tekrar sahneye çıkan Enner Valencia'nın 45+2. dakikadaki golü ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu: 2-1.

HangiKredi Ümraniyespor, karşılaşmanın 67. dakikasında Gheorghe ve 73. dakikada ise Mrsic'in penaltıdan gelen golleriyle maçta öne geçen taraf oldu: 2-3

90+2. dakikada ise Berisha bulduğu golle skora bir kez daha dengeyi getirdi: 3-3.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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