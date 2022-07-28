Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe uzatmalarda elendi! Hasret 14 yıla çıktı /28 Temmuz 2022 01:11

Fenerbahçe uzatmalarda elendi! Hasret 14 yıla çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Dinamo Kiev'e yenilerek elendi. Uzatmalara giden maçta 53. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin bir topu direkten dönerken, temsilcimiz bir de penaltı kaçırdı. Dinamo Kiev'in de iki topu direkten geri geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, 0-0’ın rövanşında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk etti. Uzatmalara giden maçta rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi ile öne geçerken, Fenerbahçe’nin golü 89. dakikada Attila Szalai’den geldi. Uzatmalara giden maçta 114. dakikada Oleksandr Karavayev ile bir gol daha bulan Dinamo Kiev, tur atlayan takım oldu.

Bir topu direkten dönen, 53. dakikada 10 kişi kalan, bir de penaltı kaçıran, maçı son dakikalarda uzatmalara götürmeyi başaran Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Kadıköy’deki çıktığı ilk maçta elenmekten kurtulamadı. Karşılaşmada Dinamo Kiev’in de iki topu direkten döndü.

HASRET 14 YILA ÇIKTI

Böylece Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçını 2008 yılında yine Dinamo Kiev’e karşı oynamıştı. Fenerbahçe o yıl Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile mücadele etmişti. Fenerbahçe, 2 puanla grubu son sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi’nde elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Temsilcimiz, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak.

İSMAİL YÜKSEK ATILDI

Fenerbahçe, 53. dakikada İsmail Yüksek’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen, son dakikalarda bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürmeye başardı. Ancak uzatmalarda rakibinin golüne engel olamayan Fenerbahçe, seyircisi önünde hüsran yaşadı.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşunda direk gole izin vermezken, Enner Valencia penaltı kaçırdı. Dinamo Kiev’de de Volodymyr Shepeliev ve Ilya Zabarnyi’in vuruşlarında top direkten geri döndü.

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