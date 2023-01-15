Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe uzatmalarda güldü /15 Ocak 2023 21:16

Fenerbahçe uzatmalarda güldü

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 yendi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye konuk olduğu mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golüyle öne geçti.

İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK 55. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte Angelo Sagal 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın golü, maçın skorunu belirledi.
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