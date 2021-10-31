Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Galatasaray'dan kritik galibiyet /31 Ekim 2021 22:42

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Galatasaray'dan kritik galibiyet

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla geçerek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kritik bir galibiyet aldı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Gaziantep FK'ya rakip olduğu son 6 maçta yenilmeyen Galatasaray, bu maçların tamamında en az 2 gol attı. [4 galibiyet, 2 beraberlik] Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaparak 6. sıraya yerleşti. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep FK ise 12 puanla 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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