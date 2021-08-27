Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar bugün İstanbul'da çekildi ve eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros
H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.