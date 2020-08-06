Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Yandaş'ı transfer etti /06 Ağustos 2020 15:20

Fenerbahçe, Yandaş'ı transfer etti

Süper Lig'de taraftarlarını son üç sezondur hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe bugün 24 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

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Dün Erol Bulut'u teknik direktörlüğe getirdiğini duyuran Fenerbahçe 24 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı transfer etti.

Yandaş’ın transferi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla duyuruldu.

Süper Lig'de üç sezondur kupaya hasret kalan Fenerbahçe 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sivasspor’daki sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak aldı. 

Yandaş bu sezon Sivasspor’un başarısında en önemli pay sahibi oyunculardan biriydi.

Ligde 32 maça çıkan futbolcu 6 gol 4 asistle oynadı.

Sarı-Lacivertli ekibin kısa süre içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferlerini de açıklaması bekleniyor.
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