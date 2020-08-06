Fenerbahçe, Yandaş'ı transfer etti

Dün Erol Bulut'u teknik direktörlüğe getirdiğini duyuran Fenerbahçe 24 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı transfer etti.
Yandaş’ın transferi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla duyuruldu.
Süper Lig'de üç sezondur kupaya hasret kalan Fenerbahçe 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sivasspor’daki sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak aldı.
Yandaş bu sezon Sivasspor’un başarısında en önemli pay sahibi oyunculardan biriydi.
Ligde 32 maça çıkan futbolcu 6 gol 4 asistle oynadı.
Sarı-Lacivertli ekibin kısa süre içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferlerini de açıklaması bekleniyor.