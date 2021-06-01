Fenerbahçe yeni forma sponsorunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemize hoş geldin Puma Türkiye" ifadelerini kullandı. Puma ise Fenerbahçe'nin resmi hesabını etiketleyerek "Bu gurur bizim" mesajını paylaştı.







İKİ FORMA 19 TEMMUZ'DA TANITILACAK





Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni forma sponsorunu ve forma tanıtım tarihlerini bugün yaptığı basın toplantısında açıklamıştı:





"Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum. İş globalleştikten sonra dizayn gibi konularda sıkıntı yaşadık. Esneklik azaldı. Çok dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Daha esnek, daha iyi teklif ve 1. kategori takım olacağı için puma'ya geçtik. İki tanesi 19.07'de, üçüncüsü ağustos ayında beş büyük takımla beraber lansman yapılacak.





Değişik ve enteresan formalar. Bir sonraki sezonun formalarını da önümüze getirdiler. Yaklaşımları değişik. Bunu tercih ettik.





Formalarımız dolu. 1-2 değişiklik oldu. Formalarımız dolu olmasa idi, en geç mart sonu isimleri vermen gerekiyor, son 2 ayda çok büyük, çok farklı değişik enteresan talepler, kol için, sırt için, şort için geldi. Ancak aşağı yukarı aynı sponsorlarla devam ediyoruz. Yeni gelen biri var. Kripto mripto, konuşuruz sonra."



