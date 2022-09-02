Fenerbahçe, yeni golcüsünü açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi’nin transferini resmen açıkladı.





Nottingham Forest’a transfer olmak üzereyken evraklar geciktiği için imza atamayan 28 yaşındaki Belçikalı golcü, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye’ye geliyor. Transfer için İngiltere’de bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Batshuayi’nin Nottingham’a transferi iptal olunca Chelsea ile anında masaya oturmuştu.





İşte Fenerbahçe’nin Batshuayi için yaptığı açıklama:





“Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.





Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.”





BEŞİKTAŞ'TA 19 GOLE KATKI VERDİ AMA…

Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra Marsilya'ya transfer olan Batshuayi, 2016'da 39 milyon euro bedelle Chelsea'ye imza attı. İngiliz ekibinin sürekli olarak başka takımlara kiraladığı Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve son olarak Beşiktaş'ta oynadı. Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 14 gol atıp 5 de asist yapan Batshuayi, bu performansına rağmen kaçırdığı gol pozisyonları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.