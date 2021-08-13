Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yeni transferi resmen duyurdu /13 Ağustos 2021 22:05

Fenerbahçe yeni transferi resmen duyurdu

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'in transferi duyuruldu

SHABER3.COM

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim ile dört yıllık sözleşme imzaladı

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