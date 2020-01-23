Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yıldız oyuncuyla yollarını ayırdı /23 Ocak 2020 21:02

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de, Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Transfer konusunda Inter ve Chelsea arasında anlaşma sağlandığı belirtilirken, Nijeryalı oyuncunun transferini Inter de açıkladı.

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Fenerbahçe, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Nijeryalı’nın, Inter’e transferine onay verdi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 

Tecrübeli futbolcunun Inter'e transferi de İtalyan kulübü tarafından resmen açıklandı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 
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