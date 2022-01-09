Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yönetiminden yeni Pereira açıklaması /09 Ocak 2022 16:53

Fenerbahçe yönetiminden yeni Pereira açıklaması

Fenerbahçe'de bir süre önce yolların ayrıldığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile ilgili yönetim tarafından yeni bir açıklama yapıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'nin, sezon başında ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti. Kulüp yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Pereira'yla FIFA'lık olduklarına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gebetaş, "Her gün ‘sosyal medyada yayılsın’ hedefiyle servis edilen haber yaklaşımına bir örnek; Fenerbahçe Vitor Pereira ile FIFA’lık oldu. Kesinlikle böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.
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