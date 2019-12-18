Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı /18 Aralık 2019 23:52

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle tur atlayan taraf oldu.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

Karılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tolgay Arslan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zanka, meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Verkaçlarla soldan girdiği ceza sahasında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, pasını kale sahasının içindeki Tolgay Arslan'a çıkardı. Tolgay Arslan'ın vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
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