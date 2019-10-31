Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlanmadan turladı /31 Ekim 2019 00:25

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlanmadan turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu’nu deplasmanda 3-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Burhanettin Kocamaz Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1’lik skorla kazandı ve 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Sadık Çiftpınar, 29. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Tolgay Arslan’dan geldi. Tarsus İdman Yurdu’nun tek sayısını ise 54. dakikada Çağrı Yasak kaydetti.  5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020’de oynanacak olan Final ile sona erecek.

ADİL RAMİ SAKATLIĞI KORKUTTU

Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Adil Rami, karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlandı, kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. 33 yaşındaki futbolcu, yürüyerek kenara gelirken, yerine Zanka dahil oldu.
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