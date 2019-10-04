Fenerbahçe'de 342 gün sonra bir ilk...

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.





Antalyaspor, henüz 6. dakikada Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Rakip sahanın ortalarında Gelson Dala yerde kaldı. Seken topla hücumu sürükleyen Ufuk, Fenerbahçe savunmasının ortasındaki boşluğu değerlendirdi ve ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.





Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona ererken, Fenerbahçe ikinci yarıya Tolga Ciğerci, Zajc değişikliği ile başladı.





Altay devleşti





Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 54 ve 58. dakikalarda kalesine adeta devleşti. 54. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Aatıf çaprazdan uzak köşeye şutunu attı ancak kaleci Altay sağına iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı. 58. dakikada Antalyaspor rakip savunmayı eksik yakaladı. Mukairu'nun pasıyla topla buluşan Hakan bomboş durumda kaleciyle baş başa kaldı ancak vuruşunda kaleci Altay inanılmaz bir kurtarış yaptı.





Fenerbahçe, ikinci yarının neredeyse tamamında rakip kaleye yüklenerek gol aradı ancak aradığı golü bulamadı ve 90 dakika 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona erdi.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 11 puanla 2. sırada kaldı. Antalyaspor ise 11 puanla 4. sıraya yükseldi.





Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti





Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.





Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.





Ersun Yanal'ın ilk yenilgisi





Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.