Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi: İşte yeni başkan! /21 Eylül 2025 20:49

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi: İşte yeni başkan!

Fenerbahçe’de rakibi Ali Koç'a 257 oy fark atan Sadettin Saran, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul’da sandıklar açıldı. 24 bin 800 üyenin oy kullandığı seçimde Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
Halktv'de yer alan habere göre kıran kırana geçen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 12 bin 331 oy alan Sadettin Saran, 257 oy fark atarak başkanlığa seçildi.

ALİ KOÇ SANDIKLARA İTİRAZ ETTİ
Sadettin Saran taraftarları büyük bir sevinç yaşarken Ali Koç, bazı sandıklara itiraz etti. Yapılan itirazlar henüz sonuçlanmadı.

SARAN'IN LİSTESİ
Sadettin Saran’ın listesi şu şekilde:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz
