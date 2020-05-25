Fenerbahçe'de Aurelio göreve getirildi

Fenerbahçe'nin orta sahasında yıllarca performans sergileyen ve daha sonra Türk vatandaşlığına geçip Milli Takım forması da giyen Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takımın teknik ekibine katıldı.







Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.Çubukluyu giydiği beş sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.”





Fotomaç’ın haberine göre 15 Aralık 1977 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dünyaya gelen Aurelio, Türk vatandaşlığına geçti.Futbol kariyerine Flamengo U20 takımında başlayan Aurelio, daha sonra sırasıyla; Flamengo, Olaria, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Betis ve Beşiktaş formalarını giydi.





Mehmet Aurelio, kariyeri boyunca toplamda 376 resmi karşılaşmada forma giydi ve 36 gol, 44 asist üretti.Aurelio, 37 kez de A Milli Futbol Takımı'nda yer aldı.





2015 yılında Kasımpaşa'da yardımcı antrenör olarak çalışan Aurelio, 2016 yılında Göztepe'de yardımcı antrenör ve geçici antrenörlük görevi üstlendi.





Daha sonra Ekim 2016'dan Şubat 2017'ye kadar Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Aurelio, Eylül 2018'den Ocak 2019'a kadar Çorumspor'da teknik direktörlük görevinde bulundu.