Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de başkanlık düğümü çözülüyor: Sadettin Saran adaylıktan vazgeçti /11 Mayıs 2024 17:12

Fenerbahçe'de başkanlık düğümü çözülüyor: Sadettin Saran adaylıktan vazgeçti

Fenerbahçe'de önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olması beklenen iş insanı Sadettin Saran'ın, Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından aday olmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'de önümüzdeki aylarda yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen iş insanı Sadettin Saran'ın, Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından başkan adayı olmaktan vazgeçtiği belirtildi.

Karar'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurul öncesi başkan adayı olarak adı geçen Sadettin Saran ile bugün görüşme gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLACAK

Görüşme sonrası edinilen bilgiye göre, görüşmenin ardından daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Koç, 1 dönem daha aday olma kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu’daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.
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