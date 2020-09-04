Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de bir ayrılık daha /04 Eylül 2020 19:18

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'in ardından ayrılan son isim Tolgay Arslan oldu. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

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 Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı olarak anlaşan ve yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan ile de vedalaştı.Oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Fenerbahçeli yöneticiler, alacaklarına karşılık bonservisini vererek, 30 yaşındaki isim ile yollarını ayırdı. 

Orta sahadaki kalabalık sebebiyle kadroda düşünülmeyen Tolgay, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarda da sakatlığı ve transfer görüşmeleri sebebiyle yer almamıştı.Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği Tolgay, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.


Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.  
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