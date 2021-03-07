Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha /07 Mart 2021 17:17

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil'in ardından Sinan Gümüş de sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gümüş'ün sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

SHABER3.COM

AA'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertliler, Sinan Gümüş'ün sakatlık geçirdiği açıklandı.    

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.    

SİNAN SAKATLANDI    

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil’in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş’ün tedavisine başlandığı aktarıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha Sonraki Haber >>

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:19