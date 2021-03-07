Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha

AA'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertliler, Sinan Gümüş'ün sakatlık geçirdiği açıklandı.







Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.





SİNAN SAKATLANDI





Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil’in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş’ün tedavisine başlandığı aktarıldı.