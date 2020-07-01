Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Caner Erkin transferi zora düştü /01 Temmuz 2020 20:44

Fenerbahçe'de Caner Erkin transferi zora düştü

Düşük bir ücret karşılığında Fenerbahçe ile söz kesen Caner Erkin, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon TL'yi duyunca sinirlendi. Ücretinde iyileşme isteyen Caner'e yönetim olumsuz yanıt verdi ve ipler koptu.

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 Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' dedi ama planlar bozuldu. İddiaya göre düşük bir ücreti kabul eden Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen yıllık 15 milyon TL'yi duyunca şartlarda iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca da ipler koptu.Pandemi sürecinden bu yana transfer için Fenerbahçe ile Caner Erkin flörtü en çok konuşulan konulardan biriydi... Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki milli sol bek için gelen son bilgiler, sarı-lacivertliler ile eski oyuncuları arasında devam eden görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı yönünde. Bugün itibariyle büyük bir sürpriz olmazsa Caner'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyecek.

İYİLEŞTİRME İSTEDİ 

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı. Caner Erkin için bundan böyle Galatasaray'ın en güçlü aday olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin ise daha genç adaylara yöneldiği, bir tecrübeli bir genç olmak üzere iki sol bek transferi yaparak bu bölgedeki sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağı gelen bilgiler arasında.

OĞLU SÖYLEDİ 

Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi. 
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