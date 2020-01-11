Fenerbahçe'de Comolli krizi

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli'nin Twitter çıkışı, taşları yerinden oynattı. Başkan Ali Koç, Falette transferinden habersiz olduğunu yazan Comolli ile dün bir görüşme yaptı.





Bu görüşmede duyduğu rahatsızlığı anlatan Koç, Fransız futbol adamına, “Kulübün iletişim kanallarından açıklama yapabilirdin. Böyle bir harekete gerek yoktu. Bu hareket büyük bir sorumsuzluk” diyerek sert tepki gösterdi. Tepki bununla da sınırlı değildi.







İSTİFA EDERSE ‘KAL’ DENMEYECEK





Ali Koç, Comolli'nin görevini de kısıtladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü'nün idari yetkileri elinden alındı. Comolli, artık sadece Ersun Yanal ve takımdaki futbolcularla ilgilenecek. Futbol Şubesi ise tamamen yönetici Selahattin Baki'ye bağlandı. Baki, transfer dahil her konuda tam yetkilendirildi. Ali Koç'un, yola birlikte çıktığı futbol adamını kızağa alarak ‘istifa et' mesajı verdiği öne sürüldü. İstifa etmesi halinde Damien Comolli'ye ‘Kal' denmeyecek.





COMOLLI NELER DEMİŞTİ?





“Simon Falette'nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.





Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.





İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.





Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla”





ASİSTANI İSYAN ETTİ





Görevinden alınan Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç, açıklamada bulundu. Ali Koç aleyhine mesajlar atılan bir Twitter hesabının Gürgenç'e ait olduğu dedikodusu çıkmıştı. Bu durumu yalanlayan Selinay Gürgenç, “En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri açıklarım” ifadesini kullandı.





Gürgenç’in yaptığı açıklama şöyle;





“Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. Fazla haddimi aşmadan ve kimseyi kırmadan söylemek isterim ki yazdıklarının bir tanesi doğru olmayan bir hesabı seçmeseydiniz bari. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki. Fenerbahçe'ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an. Son olarak, öyle de güzel mesajlar aldım ki, ben sizin Fenerbahçeliliğinize ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum. Yaşa Fenerbahçe!”