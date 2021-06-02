Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile ilgili son karar verildi /02 Haziran 2021 21:45

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile ilgili son karar verildi

Geçtiğimiz sezon ortasında teknik direktör Erol Bulut'un yerine göreve gelen Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı resmen açıklandı.

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçen sezona sportif direktör görevi ile başlayan, sezonun son bölümünde ise futbol A takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu için bir veda mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

Emre Belözoğlu’na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle...

Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!”
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