Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de galibiyet sevinci /29 Aralık 2019 21:10

Fenerbahçe'de galibiyet sevinci

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de hem 17. hafta hem de sezonun ilk yarısı geride kaldı.

SHABER3.COM

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de hem 17. hafta, hem de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında golleri 13'üncü dakikada Fenerbahçe'den Deniz Türüç ile 18'inci dakikada Çaykur Riğzespor'dan Mohamed Abarhoun kaydetti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuk olduğu karşılaşmada ilk 11'ler şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

 
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