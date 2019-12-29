Fenerbahçe'de galibiyet sevinci

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de hem 17. hafta, hem de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.







Karşılaşmanın ilk yarısında golleri 13'üncü dakikada Fenerbahçe'den Deniz Türüç ile 18'inci dakikada Çaykur Riğzespor'dan Mohamed Abarhoun kaydetti.





Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuk olduğu karşılaşmada ilk 11'ler şöyle:





ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan





FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi



