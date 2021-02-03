Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Gustavo mesaisi /03 Şubat 2021 20:54

Fenerbahçe'de Gustavo mesaisi

Şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiren Galatasaray derbisini hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı dertte.

SHABER3.COM

Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo'nun MR sonucu belli oldu.Brezilyalı futbolcunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Gustavo, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.

Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. 
Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.
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