Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimlerinden Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.





Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.





Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."