Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı /04 Ağustos 2021 21:50

Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimlerinden Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:28