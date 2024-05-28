Fenerbahçe'de İsmail Kartal ayrılığı yakın: Oyunculardan rest

Koç’un, Kartal’la devam etmek istediği ancak farklı nedenlerle bunun pek de mümkün gözükmediği belirtiliyor.





Fenerbahçe’de bir sezonun daha kupasız kapatılmasının üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde seçime geri sayım devam ederken teknik adam belirsizliği de sürüyor. Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal’ın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı, burada yeni sezon planlaması ve Kartal’ın hazırladığı raporun konuşulacağı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe’de yıldızların özellikle de yabancı futbolcuların İsmail Kartal ile devam edilmesi halinde takımdan ayrılacaklarını, yönetime bildirdiği ifade ediliyor. Bunun yanında mevcut Sportif Direktör Mario Branco’nun da yeni bir teknik adamla sezona başlanmasının daha doğru bir karar olduğunu Ali Koç’a ilettiği kaydediliyor. Son anda bir değişiklik olmazsa Koç’un bir plaketle Kartal’ı onurlandırıp veda edeceği konuşuluyor.İsmail Kartal, İstanbulspor maçı sonrası Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:"Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum."