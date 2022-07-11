Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı öne sürüldü. Özil'in Başakşehir ile temas halinde olduğu iddia edildi. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.





NTV Spor'un haberine göre, Mesut Özil, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesinin ardından da affedilmemiş ve kamp kadrosuna alınmamıştı. Mesut sık sık kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini vurgulasa da bu isteği gerçekleşmedi.





33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile temas halinde. Mesut, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu