Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı: Kovulursa kaç milyon euro tazminat alacak?

Fenerbahçe'de sezonun kupasız bitecek olmasının ardından gözler teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğine çevrildi. Olağanüstü seçimi eylülde yapmaya karar veren başkan Ali Koç, bu hafta içinde Portekizli hocayla bir araya gelecek. Koç daha önce Mourinho ile devam etmek istediğini açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam ise geleceğiyle ilgili bugüne kadar konuşmadı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu toplantıdan devam kararı çıkarsa yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Avrupa’dan ve Arap ülkelerinden yüksek maaşlı teklifler alan Mourinho ile ayrılık tercih edilirse sözleşmesindeki 10.5 milyon Avro’luk tazminat maddesi masaya yatırılacak. Koç’un, deneyimli hocayla bu rakamı düşürmek adına pazarlık yapması gündeme gelecek. Başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, olağanüstü seçim için başlatılan imza kampanyasına dün katılıp imzasını verdi.





TFF'YE YÜRÜDÜLER

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3. Lig takımlarına getirdiği 25 yaşından büyük en fazla 5 oyuncu sınırına tepki büyük. Dün 250 futbolcu, TFF’nin Riva’daki merkezine yürüyüp kararı protesto etti. Siyah giyen futbolcular, TFF’nin kuralı kaldırılmasını istedi. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, “Kararın yanlış olduğunu anlattık. Ancak TFF Başkanımız kendi kararlarının doğru olduğunu ve geri adım atmayacaklarını söyledi” dedi.