Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı! /18 Mayıs 2025 17:32

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, olağanüstü genel kurul tarihini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu.

SARI LACİVERTLİLER EYLÜL AYINDA OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ali Koç, açıklamasında, "Bu süreci manipüle edenlerin olduğunun bilinmesini istiyorum. Yeterli imza toplanırsa kurula gidiş süremiz en az 7-8 hafta olarak öngörülmektedir. Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek bir karardır. Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Net tarihi yeni sezon fikstürü sonrası açıklayacağız" dedi.


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