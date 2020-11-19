Fenerbahçe'de pozitif futbolcu sayısı ikiye çıktı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2'ye yükseldi.





Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır."