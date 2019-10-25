Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Kadroda olmayacak /25 Ekim 2019 21:57

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Kadroda olmayacak

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı mücadele öncesinde bir sakatlık yaşandı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse, bugünkü idmanda kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den gelen yeni sakatlık haberiyle sarsıldı.

Takımla çalışmalara dün başlayan Alman yıldız, bugünkü idmanda kasığında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan kontroller neticesinde tecrübeli oyuncunun kasık bölgesinde 2. derecede yaralanma olduğu tespit edildi.

Tedavisine başlanan Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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