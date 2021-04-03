Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gören kafasını çevirdi

Euroleague’de sahasında Barcelona’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, maçın ilk periyodu oynanırken yıldız pivotu Jan Vesely’nin sakatlığı ile şoke oldu. Bayern Münih galibiyetinden sonra sezonun bitimine iki hafta kala Play-Off’lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol devi Barcelona’ya 82-73 mağlup oldu ve üç maç sonra yenilgiyle tanıştı.





Karşılaşmanın ilk periyodunun bitmesine yaklaşık 5 dakika kala ribaund mücadelesini kazanan Jan Vesely, Barcelona oyuncusu Leandro Bolmaro’nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sol ayak bileği burkulan ve acı içinde kalan Vesely, arkadaşlarının yardımıyla bench’e geldi. Ancak ağrıları artan yıldız basketbolcu soyunma odasına gitti.









JAN VESELY’NİN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yayıncı kuruluşun spikeri Ulaş Can, Vesely’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, “Net bir durum yok. Vesely’nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini ise, “Vesely bugün yüksek olasılıkla sahaya dönmeyecek, devre arasında yine denenecek. Yarın MR’ı çekilecek ve son durum belli olacak” dedi.













30 yaşındaki basketbolcunun yarın çekilecek MR’ından sonra sakatlığının ciddiyetiyle ilgili net bir bilgi verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin en önemli kozlarından biri olan Jan Vesely’nin sakatlığı 20 Nisan’da başlayacak Play-Off müsabakaları öncesinde Fenerbahçe taraftarının da moralini bozdu. Bu sezon Euroleague’de ortalama 29 dakika süre alan Vesely, 13.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip.

