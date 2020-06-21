Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor

Şilili çalıştırıcının menajeri Jesus Martinez, sarı lacivertli takımdan hemen takımın başına geçmesi için teklif aldıklarını açıkladı.Martinez, bu mümkün olmasa da gelecek sezon için bir anlaşmanın olabileceğini dile getirdi.





Fenerbahçe’nin sürpriz Pellegrini atağının altında ise Trabzon ile oynanan kupa maçında kenar yönetimi konusunda yaşanan kaos yatıyor. Geçici hoca Tahir Karapınar otoriteyi sağlayamazken, Emre’nin de taktiklere karışması çok başlılığa yol açtı.





Deniz Türüç’ün oyundan alınmasına gösterdiği tepki de bunun sahaya yansıması olarak görüldü. Bu durumdan rahatsız olan yönetim bir an önce yeni teknik direktörü belirleme kararı aldı.





Takımı toparlayacak ve otoriteyi sağlayacak isim olarak ise boşta olan Pellegrini gündeme geldi. Yaş ve Türk futbolunu tanıma kriterleri askıya alınarak 66 yaşındaki Şilili çalıştırıcı ile temasa geçildi.





Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Manuel Pellegrini'yi takımın başında görmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Pellegri'nin maaş beklentilerini karşılayamıyor.





Şilili antrenör, Wes Ham United'dan kovulduğundan bu yana işsiz ve bir takım arıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör arıyor. AS'ın okuyucularına aktardığı bilgilere göre Manuel Pellegrini, yıllık 4.5 milyon eurodan fazla maaş kazanıyor.





Pellegrini ile anlaşılamaması halinde ise Erol Bulut’a Resmi teklif yapılması bekleniyor. Başakşehir ile parlak bir sezon geçiren Okan Buruk da listede bulunuyor.