Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrıldı /18 Haziran 2020 19:24

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Alman yıldız Max Kruse, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Sarı-lacivertli kulüp, gelişmeyi tepki mesajıyla duyururken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. 

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse, iki gün önce apandisit ameliyatı olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" açıklaması yapmıştı.
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