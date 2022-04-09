Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'deki yarışın galibi belli oldu! İşte seçim sonucu... /09 Nisan 2022 16:34

Fenerbahçe'deki yarışın galibi belli oldu! İşte seçim sonucu...

Fenerbahçe'de merakla beklenen yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu. Yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim usta gazeteci Uğur Dündar oldu.

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Fenerbahçe’de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçiminin sonucu belli oldu. Sarı lacivertli kulüpte 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi ve yeni başkan Uğur Dündar seçildi.

UĞUR DÜNDAR 25 OY FARKLA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçiminde 1871 oy kullanıldı. Yeni başkan Uğur Dündar oyların 824’ünü alırken, en yakın rakibi Vefa Küçük 799 oy alabildi. Diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz ise 117 oy toplayabildi. Öte yandan 9 oy geçersiz sayıldı.

UĞUR DÜNDAR’IN SEÇİM ÖNCESİ KONUŞMASI
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy verme işlemi öncesi bir konuşma yapan Uğur Dündar şu ifadeleri kullanmıştı: “160 yılla yargılanırken, ‘Ne şikesi, memleket elden gidiyor' diyebilen, o zorlu sürecin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadığım efsanevi Başkanımız Aziz Yıldırım’ın, Adalet’e Birlikte Fener Yaktığımız, düzenlediği yürüyüşle, imza kampanyalarıyla, diplomasi trafiğiyle sürece büyük katkılar sunan Değerli Başkanımız Ali Koç’un, eski başkanlarımız Tahsin Kaya’nın, Ali Şen’in, Merhum Faruk Ilgaz’ın, Merhum Emin Cankurtaran’ın adayıyım. Ben, ilgisiyle, desteğiyle beni seçim sürecinde yalnız bırakmayan, değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım.”
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