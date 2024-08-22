Fenerbahçe'den Ali Koç iddialarına cevap: CHP ve MHP'ye koalisyon çağrısı yaptı mı?

"ÜLKE ELDEN GİDİYOR, ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"





Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Ankara'daki ziyaretleri kapsamında çeşitli haber kanalları ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan siyasi iddiaları yalanladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır" denildi.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.Fenerbahçe Spor Kulübü"Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, katıldığı bir televizyon programında, Koç’un Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmediğini belirterek, “Kulislerde Ali Koç’un, ‘Ülke elden gidiyor. Ekonomi bunlarla toparlayamaz. Artık siz elinizi taşın altına koyun MHP ile CHP koalisyon yapsın’ dediği konuşuluyor” demişti.Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun” dediğini iddia etmişti.