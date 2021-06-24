Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a cevap geldi /24 Haziran 2021 23:39

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a cevap geldi

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları sonrasında sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldiği belirtildi.

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Fenerbahçe kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını duyurmasının üzerine sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Yıldırım'ın otopark tahsis edilmediği iddiasına ilişkin "Bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca Yıldırıma'a kongreye katılması çağrısı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın, bu akşam saatleri itibariyle yaptığı açıklamayı takip ettik.

Stadımızın Maraton Tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki:

Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına,

tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım'ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış;

Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium Otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü'nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca açıklamada belirtilen “kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz” mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki;

Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe'nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir.

Kendisinden beklentimiz, bugün naklen yayında söz vermiş olduğu gibi Eski Başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçemizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir.

Saygılarımızla"
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