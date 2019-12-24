Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi sonrası destek geldi /24 Aralık 2019 22:31

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi sonrası destek geldi

Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesi sonrasındaki VAR tartışmalarında Sarı Lacivertlilerden Beşiktaş'a destek geldi.

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Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı "VAR kayıtları açıklansın" talebine destek verdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın talebine destek verildiği ve ligin ilk haftasından itibaren oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Süper Lig'in 16'ncı haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 

"Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz. 

"Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta 'Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı' çağrısı yapmaktadır. 

"Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1'inci haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."
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