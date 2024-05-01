Fenerbahçe'den büyük transfer: Yeni teknik direktörle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Portekiz basınına dayandırılan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı.





Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor.





Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı alırken yeniden aday olması beklenen Başkan Ali Koç, teknik direktörünü buldu.61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.