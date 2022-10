CAN BARTU ADINA 40 MAÇ





Fenerbahçe Futbol Akademi, 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında kulübün ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu adına uluslararası bir turnuva düzenleyecek.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'na 5 ülkeden 16 takım katılacak ve 40 maç oynanacak.