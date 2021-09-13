Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki /13 Eylül 2021 20:35

Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in ilk 4 haftasında sergilenen hakem performanslarına tepki gösterdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunun henüz 4. haftasında yaşanmaya başlayan ve gündemi meşgul eden problemler, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir." denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun hakem hataları konusunda bir çözüm üretememesinin son derece endişe verici olduğu vurgulanarak, "Süper Lig'in 4. haftası itibarıyla hem rakiplerimizin maçlarında yaşanan fahiş hakem hataları, hem de kendi sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yaşananlar, bu sezon da Türk futbolunun objektif yönetilip yönetilmediği yönündeki tartışmaları alevlendirme niteliği taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hakemlerin futbolda en önemli unsurlardan biri olduğu dile getirilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu takımımızın maçları olduğunda, hakemlerin, rakiplerimizin sürekli yerde yatmak suretiyle oyunu yavaşlatması ve oyunun kalitesini düşürmesine yönelik olarak hiçbir önlem almamaları, durumu sadece izlemeleri, sorumluluk kendilerinde değilmişçesine yaklaşım sergilemeleri, kabul edilebilir değildir. Bunun en net örneği ise dün akşam oynanan, dakikalarca durdurulan ve yavaşlatılan oyuna rağmen hakemin maçın uzatma süresini sadece 7 dakika olarak belirlemesidir. Oyunun ikinci yarısında maçın toplam durduğu süre 11 dakika 52 saniyedir. 11 dakika 52 saniyelik bu sürenin sadece oyuncu değişiklikleri kısmı 7 dakika 12 saniye, sakatlıklar bölümü ise 4 dakika 40 saniyedir. Hakemin maç için belirlediği sadece 7 dakikalık uzatmanın, rakibin süre kaybettirmeye dayalı oyun anlayışına ne kadar uygun olduğu ortadadır."

Demir Grup Sivasspor maçında topun oyunda kalma süresinin, ilk 4 hafta ortalamasının çok gerisinde kaldığı kaydedilirken, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonunun hem Fenerbahçe maçlarında hem de rakiplerimizin maçlarında, hakemler ve VAR hakemlerinin verdikleri/vermedikleri kararlar üzerinden ligin gidişatının belirlenmesine izin vermemesini, başta hakem atamaları olmak üzere saha içi ve dışındaki tüm kararlara yönelik standart bir yaklaşım uygulanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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