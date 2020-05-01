Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a rekor teklif

Bir dönem Portekiz'in Benfica kulübü ile önemli başarılar elde eden, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında da Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Portekizli teknik adam Jesus'un Fenerbahçe'den astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı.







Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon Euro'luk, Anzhi'nin 8 milyon Euro'luk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediğine yer veriliyor.





Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirilmese de Portekizli hocanın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon Euro'luk bir teklif aldığı da kitapta yazanlar arasında.