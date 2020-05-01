Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a rekor teklif /01 Mayıs 2020 20:41

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a rekor teklif

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u takıma getirmek için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ortaya çıktı.Şimdilerde teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Bir dönem Portekiz'in Benfica kulübü ile önemli başarılar elde eden, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında da Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Portekizli teknik adam Jesus'un Fenerbahçe'den astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. 

Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon Euro'luk, Anzhi'nin 8 milyon Euro'luk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediğine yer veriliyor. 

Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirilmese de Portekizli hocanın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon Euro'luk bir teklif aldığı da kitapta yazanlar arasında.   
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