Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı geldi

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.







Bunun üzerine IFAB’ın kural kitabı çiğnendi mi sorusu akıllara geldi. Konuya ilişkin Fenerbahçe bir açıklama yaptı:





“Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.





Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.





Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.





Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.”





Peki IFAB kuralı ne diyor?





“Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.”



