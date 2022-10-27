Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş /27 Ekim 2022 22:01

Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Rennes Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında bir ara 3-0 geriye düşen sarı lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

5, 16 ve 30 dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 öne geçen Rennes'e ilk cevabı 42. dakikada Valencia ile veren Fenerbahçe soyunma odasına 3-1 yenik gitti.

Maçın 82. dakikasında Zajc ile farkı bire indiren Fenerbahçe 88. dakikada ise Emre Mor'un golüyle skora dengeyi getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e çıkarıp averajla Rennes'in önünde yer alarak liderliğini sürdürdü.



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