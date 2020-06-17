Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması /17 Haziran 2020 19:39

Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve kulüp üyesi Nihat Özdemir hakkında taraflarından disiplin soruşturması başlatıldığını, bunun üzerine de Özdemir'e kararın tebliğ edildiğini duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulumuz 9 Haziran 2020 tarihinde toplanarak, Nihat Özdemir'in konu hakkında kulübümüze savunma vermesi kararını almış ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir." denildi.

Nihat Özdemir'in, 2010-2011 şampiyonluğu hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve sarı-lacivertli kulübün aleyhine kullanılabilecek demeçler verdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Açılan soruşturma nezdinde yollanmış olan tebligatın kendisine ulaşmasının ardından Nihat Özdemir bugün kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Özdemir'in Fenerbahçe üyeliğinden istifa ederek tutumunu açıkça belli ettiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı, yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz." 

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