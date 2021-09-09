Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Premier Lig'e... /09 Eylül 2021 21:35

Fenerbahçe'den Premier Lig'e...

Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka'nın Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaştığı belirtildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi feshedilen Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'a imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.
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